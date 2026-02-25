S. Croce e Carle, un corso su Medicina e Intelligenza Artificiale

Venerdì 20 febbraio si è svolta la seconda edizione del corso “Fondamenti di Intelligenza Artificiale per Medici e Professionisti Sanitari”, organizzato dalla Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, per la prima volta con la collaborazione e il supporto della Commissione Algoretica e Intelligenza Artificiale (IA) dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cuneo.

Da due anni la Medicina Interna diretta da Luigi Fenoglio si è impegnata in un percorso di approfondimento e divulgazione sui te- csCORCE E Carle mi relativi all’intersezione di IA e Medicina.

L’evento, sotto la Direzione Scientifica deli medici Christian Bracco e Corrado Magnino, si è avvalso nuovamente della disponibilità e delle competenze di Luigi Portinale e Luca Piovesan, professori di Informatica dell’Università del Piemonte Orientale. La prima metà della mattina è stata dedicata ad un’introduzione storica sull’IA e al Machine Learning, la seconda di grandi modelli di linguaggio.

Ampio spazio è stato rivolto ad esempi tratti dalla letteratura medica e approfondimenti su come funzionano e come utilizzare gli strumenti di IA già disponibili.

Il corso, oltre che dall’OMCEO di Cuneo, è stato patrocinato anche dalla SIMI (Società Italiana di Medicina Interna), dalla Scuola di Medicina e dalla Scuola di Specialità in Medicina Interna dell'Università di Torino.