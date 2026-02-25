 / Sanità

Sanità | 25 febbraio 2026, 11:39

L'Ail di Cuneo Sezione "Paolo Rubino" dona un Isolatore alla Farmacia dell’ospedale di Cuneo

La donazione, del valore di circa 160 mila euro, si inserisce nel progetto della realizzazione di una camera bianca (clean room, progetto in fieri) per l’allestimento delle terapie sperimentali

Inaugurato martedì pomeriggio all’ospedale Carle il nuovo Isolatore (glove box) donato dall’Ail sezione di Cuneo “Paolo Rubino” per la struttura complessa Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. 

La donazione, del valore di circa 160 mila euro, si inserisce nel progetto della realizzazione di una camera bianca (clean room, progetto in fieri) per l’allestimento delle terapie sperimentali. 

L’isolatore consente di preparare i farmaci onco-ematologici in condizioni di massima sicurezza e sterilità.

cs

