"Pippi in Pediatria" a Cuneo: la forza di Pippi Calzelunghe entra in ospedale

La mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, in corso presso lo Spazio Innov@zione di Cuneo, estende i propri confini oltre le sale espositive per raggiungere i luoghi della cura. Prende il via il progetto “Pippi in Pediatria”, un’iniziativa collaterale nata dalla sinergia tra CRC Innova e l’associazione culturale CUADRI ETS, volta a portare il messaggio di libertà e resilienza della celebre eroina svedese ai bambini ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle.

Il progetto si inserisce nel più ampio processo di umanizzazione delle cure promosso dalla Direzione Generale dell’Ospedale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della permanenza dei piccoli pazienti attraverso la cultura e il gioco.

Gli appuntamenti e le attività

Nelle giornate di sabato 28 febbraio, 7 marzo e 28 marzo (dalle ore 10.30 alle 12.30), gli operatori di CUADRI ETS saranno presenti nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Croce. Il programma degli incontri prevede:

Scoperta del personaggio: un’introduzione al mondo di Pippi e ai suoi valori di indipendenza e coraggio.

un’introduzione al mondo di Pippi e ai suoi valori di indipendenza e coraggio. Lettura ad alta voce: momenti di condivisione delle storie più celebri nate dalla penna di Astrid Lindgren.

momenti di condivisione delle storie più celebri nate dalla penna di Astrid Lindgren. Laboratori creativi: attività ludiche ispirate alle avventure di Villa Villacolle.

Per dare continuità al progetto, CUADRI ETS e CRC Innova doneranno al reparto una selezione di libri e albi illustrati della scrittrice. Grazie alla collaborazione con Orsomago di Borella Srl, verranno inoltre omaggiati giochi a marchio Pippi Calzelunghe, analoghi a quelli presenti nel percorso espositivo di Via Roma.

I diorami e il coinvolgimento universitario

L’iniziativa vanta anche una prestigiosa collaborazione accademica con l’Università degli Studi di Torino (Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, sede di Collegno). Gli studenti dei laboratori del corso di "Storia dell’educazione e della letteratura dell’infanzia" hanno realizzato 11 diorami che ricostruiscono le scene più iconiche dei libri di Pippi.

Queste opere artigianali, dotate di QR Code per ascoltare la lettura dei relativi capitoli registrata dagli studenti stessi, saranno esposte presso i reparti di Pediatria del Santa Croce e di Neuropsichiatria Infantile del Carle, offrendo un supporto narrativo e visivo costante ai pazienti e alle loro famiglie.

Soddisfatta la Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle: “Non ci stancheremo mai di ripetere che l’umanizzazione nel percorso di cura del paziente è centrale per il buon decorso della malattia. Il nostro ospedale è pertanto particolarmente attento ad ogni iniziativa che si collochi in questo ambito. Il progetto proposto da Cuadri Ets e CRC Innova per portare nel reparto di Pediatria e in Neuropsichiatria infantile un personaggio travolgente, che ha coinvolto più generazioni nel segno della libertà di espressione, fantasia e spensieratezza, sarà certamente di stimolo per portare, attraverso momenti di coinvolgimento emotivo, tanta serenità a persone che vivono un momento di fragilità”.

Informazioni sulla mostra: La mostra principale presso lo Spazio Innov@zione (Via Roma 17, Cuneo) resta visitabile a ingresso gratuito fino al 26 aprile 2026, dal martedì alla domenica. Vi invitiamo a consultare i siti ufficiali: www.crcinnova.it e www.fondazionecrc.it.