I punti "caldi" sulla riconversione della linea Burgo al centro di due tavoli tecnici

Continuano i tavoli tecnici a Verzuolo per affrontare i temi "caldi" della riconversione della linea nona della Burgo.

Sul primo punto il tavolo è stato convocato per lunedì 26 ottobre alle ore 14,30.



Si discuterà e si entrerà nel merito del progetto "tangenziale" a cui parteciperà il funzionario della Regione Piemonte per comunicare le scelte dell’ente rispetto agli interventi prioritari per la provincia di Cuneo. Sul tavolo anche il ruolo che verrà ricoperto dalle ferrovie.

In entrambi i casi lo scopo è "alleggerire il flusso di traffico pesante nel centro abitato e nelle frazioni" come si legge in una nota redatta dal comune.