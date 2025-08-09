 / Cronaca

Cronaca | 09 agosto 2025, 14:45

Escursionista francese si smarrisce sui monti di Sampeyre: soccorsi in campo

La donna è in buone condizioni, localizzata a monte della frazione Rore

Vigili del fuoco in campo con i volontari di Venasca e una squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale

Soccorsi mobilitati in questi minuti per raggiungere una escursionista francese che ha lanciato l’allarme dopo essersi persa in una zona monte dell’abitato di Rore, frazione di Sampeyre, in Valle Vairata.

La donna sta bene ed è già stato possibile comunicare con lei anche grazie al traduttore fornito dal Numero Unico di Emergenza.

Nella sua direzione si stanno muovendo una squadra di vigili del fuoco volontari partiti dal distaccamento di Venasca e una squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf) partita dal Comando di Cuneo.

