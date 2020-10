Salgono a 13 i Covid-positivi a Chiusa Pesio, due sono bambini della primaria

Salgono i casi di positività al Coronavirus anche nel comune di Chiusa Pesio.

Nella serata di ieri, venerdì 16 ottobre, i positivi sul territorio comunale erano 13, tra i quali si contano due alunni della scuola primaria.

Dopo un primo caso riscontrato a fine settembre, rimasto isolato, ne è seguito un altro a inizio mese che ha portato ad attivare immediatamente le procedure anti contagio. I tamponi effettuati su personale scolastico e alunni hanno portato all'individuazione di un secondo positivo.

"Mi hanno comunicato i risultati dei test condotti sui bambini e i docenti dell’alunno della primaria risultato positivo: purtroppo, lo è anche una compagna di classe" - spiega il primo cittadino Claudio Baudino -"Il nostro paese, salito a 13 casi, si sta conformando alla curva nazionale. Probabilmente non sarà l’ultimo allarme che ci aspetta in questo anno scolastico, ma una cosa è certa: noi continueremo a lavorare senza sosta, con abnegazione e passione, per uscire insieme da questa emergenza, garantendo ai nostri bambini di poter esercitare il diritto allo studio nel miglior modo possibile. Grazie a tutto il personale che opera nei nostri istituti e forza bimbi!"

In via precauzionale, come già avvenuto in molti altri comuni della Granda, anche la casa di riposo "La Meridiana" di Chiusa Pesio sospende le visite dei parenti per tutelare al massimo la salute degli ospiti.

A partire da lunedì 19 ottobre le visite saranno stoppate. Il personale sta riattivando le comunicazioni a distanza utilizzate durante il lockdown per consentire di mantenere i contatti.