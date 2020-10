Bene Vagienna: sono riprese le lezioni in presenza alle scuole medie

Da stamattina (17 ottobre) riprendono le lezioni in presenza alla Secondaria di Primo grado di Bene Vagienna. Dopo che nei giorni scorsi l'istituto aveva preferito condurre l'attività didattica a distanza, attivando la Dad, soprattutto per mancanza di personale, che a causa di un presunto caso aveva dovuto ricorrere ai controlli del caso in accordo con l'Asl, oggi i ragazzi torneranno in presenza.