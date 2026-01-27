Scuola per Genitori a Cuneo: dopo Andreoli arriva Giuseppe Lavenia per parlare di bambini e adolescenti digitali

Dopo lo straordinario successo del primo incontro della “Scuola per Genitori”, iniziata lo scorso 16 gennaio con la serata che ha visto protagonista Stefania Andreoli, Confartigianato Imprese Cuneo prosegue il percorso dedicato alle famiglie del territorio con un nuovo appuntamento incentrato sulle sfide educative legate al digitale.

Il secondo incontro è in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30, presso il Cinema Monviso di Cuneo (via XX Settembre 14), e vedrà ospite il professor Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta e docente universitario, esperto di dipendenze tecnologiche e benessere digitale.

Viviamo in un tempo in cui bambini e adolescenti abitano stabilmente lo spazio digitale: giocano, socializzano, apprendono e costruiscono parti della propria identità attraverso schermi e piattaforme. Il digitale non è più un semplice strumento, ma un ambiente che influenza emozioni, relazioni e scelte quotidiane. Un ambiente che può diventare complesso: quando la ricerca continua di stimoli si trasforma in dipendenza, quando una “challenge” supera il limite della sicurezza, quando l’immagine di sé viene misurata solo attraverso like, visualizzazioni e commenti.

Con il format “Bambini e Adolescenti Digitali – Le nuove fragilità educative che nascono nell’ecosistema web”, Giuseppe Lavenia offrirà una lettura chiara e accessibile delle dinamiche psicologiche che alimentano alcune criticità emergenti, proponendo strumenti concreti per sostenere genitori e adulti di riferimento.

Durante l’incontro verranno affrontati, tra gli altri, questi temi: come nascono e si consolidano le dipendenze digitali nei più giovani e quali segnali osservare; perché le challenge diventano virali e quali meccanismi portano ragazzi e ragazze a esporsi al rischio; come riconoscere e intervenire sul cyberbullismo e sulle dinamiche di gruppo online; strategie educative e relazionali per ristabilire un rapporto equilibrato con la tecnologia e rafforzare il ruolo degli adulti come guide competenti.

«Con la seconda edizione della 'Scuola per Genitori' – dichiara Daniela Balestra, presidente Confartigianato Imprese Cuneo – vogliamo ribadire il nostro ruolo di associazione attenta non solo alle imprese, ma anche al benessere delle persone e delle famiglie. Educare oggi significa affrontare una complessità nuova, che richiede competenze, ascolto e alleanze tra genitori, scuola e territorio. Offrire occasioni di confronto qualificato con esperti di alto livello è un modo concreto per sostenere le famiglie e rafforzare il tessuto sociale della nostra provincia».

“Scuola per Genitori” è promosso da Confartigianato Imprese Cuneo e rientra nel progetto “Genitori in Gioco”, realizzato all’interno di Wellgranda, con il sostegno di Fondazione CRC e la collaborazione di SocialFare. È realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo. La rete di partner di “Genitori in Gioco” è composta anche da ASL CN2, CSSM Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese e Confcooperative Piemonte Sud.