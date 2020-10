Una cittadina del centro di Cuneo: "Quando eravamo noi a denunciare gli assembramenti, il sindaco dov'era?"

Il sindaco ha la responsabilità della tutela della salute pubblica ma non se ne è occupato, salvo poi fare ora l’invito alla responsabilità. Un po’ tardi, non crede? I buoi sono già scappati dalla stalla.

Molti gestori di bar e ristoranti, in questi mesi, sono stati ligi alle regole ma altri le hanno completamente ignorate e sono stati sostenuti in questo. Il raddoppiamento dei dehors era stato fatto per aumentare il distanziamento tra i tavoli, non per il raddoppio dei tavoli.