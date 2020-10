Come ottimizzare la gestione degli asset aziendali con i software

Ogni impresa deve gestire in modo efficiente i cespiti aziendali , un’operazione indispensabile per le riconciliazioni fiscale, l’utilizzo delle agevolazioni sui beni strumentali e l’ottimizzazione dei costi legati all’uso degli asset aziendali.

Ciò consente di adottare un sistema più efficace e facile da amministrare ottenendo vantaggi importanti per aumentare la competitività e contenere i costi.

Ovviamente, è essenziale rivolgersi ad aziende specializzate , che offrano servizi personalizzati, progettati e realizzati a seconda delle richieste del cliente. A questo proposito, la gestione degli asset aziendali di GGnet , impresa di riferimento nel settore in grado di proporre soluzioni moderne adatte anche alle realtà più complesse, viene organizzata in modo da agevolare l’inventario e la gestione dei cespiti .

A questo punto bisogna implementare delle procedure di monitoraggio e tracciamento degli asset , condividendo le informazioni in tempo reale con il gestionale aziendale e gli altri software utilizzati dall’impresa.

Nella creazione del database bisogna riportare il nome dell’asset, una descrizione schematica ma esaustiva e la localizzazione fisica a seconda della distribuzione del bene in questione.

In questa fase si identificano gli asset attraverso procedure standardizzate, andando a inserire i beni tramite una nomenclatura su misura , etichettando tutti i cespiti dopo un sopralluogo effettuato dal personale specializzato.

Il primo passaggio consiste nell’ inserimento dei cespiti all’interno del software , realizzando un inventario completo e accurato di ogni bene strumentale posseduto dall’azienda, seguendo una procedura guidata e personalizzata in base alle proprie necessità.

I programmi per la gestione dei beni aziendali proposti da realtà come GGnet permettono di facilitare ogni operazione relativa al censimento, al tracciamento e alla contabilizzazione degli asset dell’impresa.

Il tracciamento dei beni strumentali è un’operazione piuttosto complessa e delicata, ad ogni modo è essenziale per un corretto asset management. In questo caso, esistono diverse soluzioni a disposizione, con tecnologie innovative che consentono di soddisfare ogni necessità nel monitoraggio dei cespiti aziendali. Sul mercato sono presenti varie opzioni, tuttavia è fondamentale scegliere quelle più adatte alle esigenze aziendali e compatibili con le tecnologie in uso.

Una delle più comuni è rappresentata dall’etichettatura con il classico codice a barre, un sistema classico e sempre efficiente, cui si affiancano altri metodi, tra cui il QR Code o i sistemi con numerazione progressiva.

Una tecnologia innovativa è la RFID (Radio Frequency Identification), ovvero l’identificazione tramite frequenze radio, con la quale controllare a distanza oggetti statici e in movimento.

Il protocollo RFID è sempre più utilizzato nelle supply chain aziendali, in quanto assicura un tracciamento particolarmente accurato degli asset grazie a un’etichetta con microchip.

In questo modo, l’identificazione dei beni strumentali può avvenire anche a distanza, utilizzando sia web console che applicazioni per dispositivi mobili, garantendo il massimo controllo dei beni materiali in qualsiasi fase di utilizzo all’interno dei processi aziendali.

I vantaggi dei software per l’asset management