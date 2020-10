“Un sorriso per tutti Onlus” per una sempre più ampia rete di “dentisti altruisti”

Sabato 24 ottobre “Un sorriso per tutti Onlus” propone il corso gratuito di "Chirurgia Implantare Live" con l’équipe del Dott. Enrico Rivarossa rivolto ai Dentisti Soci sostenitori dell’organizzazione No-Profit che ha come mission la diffusione della salute della bocca attraverso formazione, prevenzione e cure gratuite per i più bisognosi.

In questo delicato momento di crisi economica e sanitaria, la onlus vuole lanciare un messaggio di speranza alle persone e famiglie in difficoltà economica e che non hanno la possibilità di accedere alle cure minime odontoiatriche per preservare la propria salute dentale. Salute che è strettamente correlata alla salute generale di una persona.

Studi della Sidp (Società Italiana di Parodontologia) hanno da tempo evidenziato l'esistenza di una correlazione stretta tra le malattie parondotali e quelle dell'intero organismo (anche molto gravi , come infarto, ictus cerebrale , diabete , disordini della gravidanza, addirittura Alzheimer).

Il fondatore dell’organizzazione no-profit, il Dott. Enrico Rivarossa, vorrebbe perciò creare una rete di “dentisti altruisti” pronti ad aiutare chi ne ha bisogno.

Proprio nell’ottica di raccogliere adesioni di colleghi Odontoiatri alla Onlus è quindi stato organizzato questo corso in formula gratuita per i soci sostenitori. Durante l’evento, che si svolgerà ad Alba dalle 8.30 alle 17, un paziente della Onlus sarà curato gratuitamente dal team del Dott. Enrico Rivarossa nell’ambito del progetto R.T. Easy.

Inoltre, per i Dentisti che diventeranno soci sostenitori, è già online un corso e-learning di "Implantologia Semplificata" gratuito nell'apposita Area Soci del website della Onlus.Iscrizione.

Le domande di iscrizione saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo fino al raggiungimento massimo di 6 partecipanti in Studio e 50 partecipanti in Streaming Online.

L’evento odontoiatrico è destinato ai SOLI Dentisti soci sostenitori di 2Un Sorriso per Tutti Onlus".

Rimane esteso a tutti l'invito di partecipare come soci sostenitori con Donazioni, per poterci aiutare a cambiare la vita di molte persone!Per Iscriversi come Soci Sostenitori alla Onlus (Euro 50/anno):1) Iscriversi come Soci Sostenitori al seguente indirizzo http://www.unsorrisopertuttionlus.org/iscrizioni/?fbclid=IwAR3zFecGPRmaEo0KLD1Hfo38W7Vvh5i1es2WXWRk3M1E8T9jX_YKsI1E1O4