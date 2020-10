Saluzzo, i libri traslocano dalla “vecchia” alla nuova biblioteca nella ex Caserma Musso

Prosegue il trasloco di libri dalla storica biblioteca in via Volta ( nell'ex monastero dell'Annunziata) alla nuova biblioteca comunale, nell' ex Caserma Musso, dove il grosso degli arredi è arrivato.

Si è iniziato dalla sezione ragazzi e si continua per spostare tutto il patrimonio librario costituito da più di 74.000 tra volumi e opusculi, dei quali 13.260 destinati ai più piccoli e circa 500 volumi opere di consultazione, tra enciclopedie e dizionari. Senza contare l’abbonamento a 125 periodici e uno scaffale multiculturale di 987 volumi.

Non c’è ancora una data per la sua apertura, né una denominazione. “Ci piacerebbe che il nome fosse individuato in modo partecipato dagli utenti della biblioteca stessa- sottolinea l’assessore Andrea Momberto. La riqualificazione della casa dei libri, nella manica centrale della ex caserma, edificio storico vincolato (1.866.443 di euro l’importo del lavoro eseguito dalla ditta Fantino Costruzioni di Cuneo che con il ribasso d’asta al 17% è diventato 1.557.536 euro) è stata realizzata secondo le linee più attuali degli edifici N-Zeb, (acronimo di Nearly Zero Energy Building) ovvero a consumo energetico quasi pari a zero.

Per l’ intervento la Regione ha finanziato circa un milione di euro a cui si sono aggiunti 466 mila euro in Conto termico riconosciuti dal GSE per la riqualificazione energetica dell’immobile, che trasforma la ex struttura militare in struttura culturale e in un progetto per la socialità di giovani, famiglie, associazioni.

La ditta Promal di Pianezza si è aggiudicata invece l’appalto per la fornitura di tutti gli arredi interni ( 171.000 euro) dei tre piani della nuova biblioteca che ha una superficie complessiva di circa 1700 mq.