ELEZIONI COMUNALI / Affluenza alle urne: in provincia di Cuneo vota il 45,98% alle 23

Si attesta al 45,98% l’affluenza complessiva registrata alle ore 23 di domenica 24 maggio nei 39 comuni della provincia di Cuneo chiamati al voto. Un dato superiore a quello regionale del Piemonte, fermo al 40,79%, e sostanzialmente anche più bassa della media nazionale, pari al 50,20%.

Nel dettaglio, i dati dell’affluenza nei singoli comuni – rilevati alle ore 12, alle 19 e alle 23, con il confronto rispetto alla precedente tornata elettorale (sempre alle 23) – restituiscono un quadro eterogeneo sul territorio.

PROVINCIA DI CUNEO: (39 su 39 ): 16,88 – 35,71 – 45,98 – (50,69)

SINGOLI COMUNI:

AISONE (1 su 1)

24,19 – 48,39 – 65,05 – (60,95)

BENEVELLO (1 su 1)

19,69 – 41,45 – 53,89 – (56,15)

BRIGA ALTA (1 su 1)

24,39 – 56,10 – 58,54 – (15,04)

CAPRAUNA (1 su 1)

31,88 – 62,32 – 68,12 – (40,34)

CARRÙ (3 su 3)

17,55 – 34,59 – 44,51 – (52,44)

CASTIGLIONE TINELLA (1 su 1)

25,00 – 46,67 – 58,00 – (58,35)

CORTEMILIA (2 su 2)

20,71 – 40,99 – 51,44 – (38,28)

COSTIGLIOLE SALUZZO (3 su 3)

14,87 – 33,66 – 44,19 – (52,30

DIANO D’ALBA (3 su 3))

16,32 – 37,41 – 48,54 – (56,15)

ELVA (1 su 1)

14,81 – 33,33 – 40,74 – (45,45)

MAGLIANO ALPI (2 su 2)

16,19 – 34,79 – 47,71 – (57,77)

NARZOLE (3 su 3)

18,45 – 42,29 – 53,39 – (58,96)

PEVERAGNO (5 su 5)

16,85 – 36,22 – 46,61 – (50,57)

PRIERO (1 su 1)

8,48 – 20,91 – 24,24 – (61,73)

ROASCHIA (1 su 1)

7,14 – 18,57 – 20,95 – (30,73)

ROSSANA (1 su 1)

23,14 – 45,05 – 54,64 – (40,65)

SANTO STEFANO BELBO (3 su 3)

19,58 – 39,30 – 47,90 – (42,54)

TREISO (1 su 1)

20,99 – 45,51 – 60,74 – (62,15)

VERZUOLO (5 su 5)

13,13 – 27,46 – 37,73 – (49,60)

L’analisi dei dati evidenzia come in diversi centri l’affluenza alle 23 risulti inferiore rispetto alla precedente tornata, mentre in altri – in particolare nei piccoli comuni – si registrano incrementi anche significativi.

Urne nuovamente aperte stamattina, lunedì 25 maggio, dalle 7 per chiudersi definitivamente alle 15. Poi, lo spoglio e i risultati.