lunedì 25 maggio
​Cantiere notturno sulla SP 23 a Pinerolo: tratto chiuso verso Torino dal 27 maggio
​Cantiere notturno sulla SP 23 a Pinerolo: tratto chiuso verso Torino dal 27 maggio
Leggi le ultime di: Viabilità
 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 25 maggio 2026, 12:56

​Cantiere notturno sulla SP 23 a Pinerolo: tratto chiuso verso Torino dal 27 maggio

​Stop al transito dalle 20:00 alle 6:00 tra lo svincolo Sestriere-Val Pellice-Cuneo e il Sottopasso

​Cantiere notturno sulla SP 23 a Pinerolo: tratto chiuso verso Torino dal 27 maggio

A Pinerolo, per consentire la manutenzione straordinaria del piano viabile, è prevista la chiusura al transito notturna del tratto in direzione Torino della Provinciale 23 del Colle del Sestriere compreso tra lo svincolo Sestriere-Val Pellice-Cuneo al km 36+050 e lo svincolo “Sottopasso Battitore” al Km 39+800, con deviazione su percorso alternativo. La chiusura notturna sarà in vigore dalle 20 di mercoledì 27 alle 6 di giovedì 28, maggio, dalle 20 di giovedì 28 alle 6 di venerdì 29, dalle 20 di venerdì 29 alle 6 di sabato 30 maggio.

Comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium