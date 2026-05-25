"Non c’è libertà se non è di tutte": una serata con Saluzzo per Gaza

"Non c’è libertà se non è di tutte" è il titolo dell’evento conclusivo di "Falastin Hurra 2.0", la mostra di fumetti e illustrazioni da e per la Palestina che nelle ultime settimane il gruppo Saluzzo per Gaza ha portato sul territorio grazie alla sinergia con Libera Saluzzo, Anpi Saluzzo e Valle Po, Ratatoj, con il sostegno della Rete Cuneese per la Palestina e il patrocinio del Comune di Saluzzo e di Voci Erranti.

La serata, a ingresso libero, è in programma per venerdì 29 maggio, alle ore 21 presso la Sala degli Specchi – Il Quartiere, Saluzzo.

"Una serata di riflessione e dialogo – spiegano gli organizzatori – con Léa Karam e Virginia Sarotto sul rapporto tra Libano, Palestina e Italia, a partire da una domanda semplice e radicale: cosa significa oggi parlare di libertà, diritti e responsabilità collettiva? L’incontro attraverserà esperienze personali, lavoro sul campo e contesti geopolitici che, anche quando sembrano lontani, interrogano direttamente il nostro presente".

Virginia Sarotto, laureata in filosofia e relazioni internazionali, ha lavorato tra ricerca universitaria, accoglienza e progettazione sociale. Attivista per i diritti umani, dal 2023 vive in Libano dove opera con Arcs Arci Culture Solidali su progetti educativi, sviluppo economico e tutela dei diritti. Attualmente è project manager presso la sede Arcs di Beirut.