Torna a Revello la "Cecy for Runners", la corsa che porta la solidarietà fino in Nepal

Mercoledì 3 giugno 2026 torna a Revello la “Cecy for Runners”, la corsa podistica non competitiva che da dieci anni unisce sport, solidarietà e attenzione ai diritti delle ragazze più vulnerabili del Nepal.

La manifestazione, organizzata da Associazione Cecy Onlus in collaborazione con Atletica Saluzzo, Pro Loco di Revello e con il patrocinio del Comune di Revello, festeggia quest’anno la sua decima edizione.

Nata nel 2016 con 508 partecipanti, la “Cecy for Runners” è cresciuta anno dopo anno fino a raggiungere i 1298 iscritti dell’edizione 2025, diventando uno degli appuntamenti più partecipati e sentiti del territorio. Un risultato che testimonia non solo il successo sportivo dell’iniziativa, ma soprattutto la forte adesione della comunità al suo messaggio solidale.

L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti destinato alla realizzazione del “Monviso Girls Hostel” a Salleri, in Nepal: un ostello-college femminile promosso da Associazione Cecy Onlus per offrire alloggio sicuro, cucina e aula studio a ragazze provenienti dalle aree rurali più povere del basso Solukhumbu. L’obiettivo è permettere loro di completare il percorso scolastico superiore e, quando possibile, accedere all’università, contribuendo concretamente alla promozione dell’uguaglianza di genere in una delle regioni più isolate e fragili del Paese himalayano.

“Correndo la Cecy for Runners si compie un gesto semplice ma concreto – spiegano gli organizzatori – perché ogni iscrizione contribuisce direttamente a costruire opportunità, istruzione e futuro per tante giovani nepalesi.”

La manifestazione si svolgerà con partenza e arrivo in Viale della Rimembranza a Revello e sarà aperta a tutti. La “Cecy for Runners” non è una corsa competitiva: non saranno stilate classifiche e ciascun partecipante potrà affrontare il percorso con andatura libera, scegliendo se correre, camminare o praticare fitwalking.

Il programma della serata prevede:

ore 18.00: ritrovo e iscrizioni presso il bocciodromo di Revello

ore 19.00: partenze categorie giovanili (sotto i 12 anni)

ore 20.00: partenza categoria unica adulti – percorso di circa 5,4 km

ore 20.30: arrivi e rinfresco finale

L’iscrizione per gli adulti è fissata a 10 euro e sarà interamente devoluta al progetto “Monviso Girls Hostel”. Per bambini e ragazzi sotto i 12 anni, impegnati in percorsi ridotti, la partecipazione sarà gratuita e tutti riceveranno premi in natura.

In occasione della decima edizione sarà inoltre realizzata una speciale maglietta tecnica celebrativa della manifestazione, riservata ai primi 800 iscritti al percorso adulti, fino ad esaurimento delle taglie disponibili.

Per agevolare la partecipazione saranno disponibili parcheggi in Piazza G. Pejrone, Piazza San Giovanni Bosco e Piazza Dr. Domenico Garelli.

Gli organizzatori desiderano infine ringraziare i numerosi sponsor e volontari che, a vario titolo, contribuiscono ogni anno alla buona riuscita della manifestazione e permettono alla “Cecy for Runners” di trasformare una serata di sport e condivisione in un aiuto concreto per tante ragazze del Nepal.