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Politica | 25 maggio 2026, 08:48

ELEZIONI COMUNALI / Otto Comuni sui diciannove in cui si sta ancora votando sanno già chi sarà il loro sindaco

In questi paesi la percentuale più alta di votanti alle 23 di ieri sera si è registrata a Caprauna (68,12%), la più bassa a Costigliole Saluzzo (44,19%). Seggi aperti fino alle 15. In serata tutti i risultati

Fabrizio Nasi riconfermato sindaco di Costigliole Saluzzo

Fabrizio Nasi riconfermato sindaco di Costigliole Saluzzo

Per sette Comuni sui diciannove in cui nel Cuneese si andava alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, quelli in cui è stata presentata una sola lista, si ha già la certezza che il quorum è stata raggiunto e superato e quindi la consultazione elettorale è valida.

Manca ovviamente il crisma dell’ufficialità, che si avrà soltanto a seggi chiusi e a spoglio avvenuto – ricordiamo che si vota fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio – ma salvo improbabili sorprese questi Comuni sanno già di avere il sindaco.

La deduzione sulla base delle percentuali di votanti registratesi alle 23 di ieri, domenica 24 maggio.

Ad Aisone è ormai scontata la riconferma di Pietro Trocello, che affronterà il terzo mandato forte di un 65% di votanti già ieri sera alle 23. 

Caprauna è il Comune con la più alta percentuale: 68,12%. L’unico candidato sindaco in corsa, Beppe Ruaro, può considerarsi eletto. 

A Briga Alta ha votato il 58,54%. Anche in questo caso Federica Lanteri ha in tasca l’elezione. 

Rossana, in valle Varaita, col 54,64% dei votanti Giuliano Degiovanni ha la certezza della rielezione.

A Narzole col 53,39% di affluenza ai seggi, Livio Taricco è il nuovo primo cittadino. 

A Cortemilia ha votato il 51,44% e quindi l’elezione di Marco Zunino è anche qui assicurata. 

A Carrù – Comune col maggior numero di abitanti, tra quelli con un solo candidato in lizza – è andato alle urne il 44,51% dei votanti: l'uscente Nicola Schellino può considerare certa la sua riconferma. 

A Costigliole Saluzzo, Comune tra Saluzzo e Busca, in cui c’era anche una sola formazione in campo, ha votato il 44,19%. Il sindaco uscente Fabrizio Nasi è praticamente certo della rielezione.

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GpT

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