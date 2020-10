Venasca: “Mantenuto il servizio mensa senza aggravio di costi per le famiglie”

La scorsa settimana è ripreso il servizio mensa sia alla scuola dell’infanzia, sia alle scuole elementari e medie. Una delegazione del Comune tra cui il Sindaco e l’assessore Francesco Di Manso si è recata presso i locali Mensa della Scuola Primaria e Secondaria di Venasca per vedere di persona, lo svolgimento del servizio.

Un fatto che il sindaco Silvano Dovetta ha commentato ponendo l’accento sugli sforzi compiuti in tempi di Covid-19: “Nell’anno del coronavirus abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di mantenere i servizi alla popolazione che negli anni la nostra amministrazione è riuscita a garantire ed implementare. Il rispetto delle norme legate al contenimento della pandemia ha comportato la completa revisione del servizio. Per garantire il distanziamento dei 63 ragazzi iscritti, gli alunni sono stati divisi in due turni, uno per le scuole elementari dalle 12,40 alle 13,20 e un altro per le medie dalle 13,30 alle 14,15. Queste nuove modalità unite alla necessità di maggiore assistenza hanno comportato un considerevole aumento dei costi, aumento di cui l’amministrazione si è fatta completamente carico per non gravare sulle famiglie già provate da un’annata molto difficile. Siamo soddisfatti di essere riusciti a preservare il servizio, nonostante le numerose difficoltà ed i costi elevati. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere il servizio scuolabus, che a causa delle prescrizioni sanitarie imposte dalla legge risultava quasi impossibile da fornire. La questione è stata affrontata in un incontro con le famiglie degli alunni iscritti al servizio e, in accordo con i partecipanti, si è deciso di sospendere momentaneamente il trasporto alunni. Alle famiglie sarà erogato un contributo annuale di 400 euro in due rate 150 a fine anno ed 250 a fine maggio. A Natale faremo il punto della situazione, alla luce dell’andamento dei contagi e delle restrizioni imposte, nella speranza che il servizio possa riprendere regolarmente nel 2021”.