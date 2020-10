Dall'11 al 15 novembre torna Scrittorincittà: gli eventi di presentazione del programma

Tutto pronto per l'edizione 2020 - la XXII^ - di Scrittorincittà, che tornerà a Cuneo nei giorni da mercoledì 11 a domenica 15 novembre. Per quest'anno così particolare e imprevedibile, il tema scelto è "Prossimo": un concetto stabilito secondo gli organizzatori in tempi non sospetti, ma che negli ultimi mesi ha certamente assunti nuovi significati.

Gli eventi dell'edizione 2020 - oltre 150 - si terranno in forma ibrida per poter rispettare al meglio le condizioni di sicurezza sanitaria: in parte dal vivo, in sale con capienze ridotte e posti limitati, e in parte in digitale aprendosi all'intero territorio nazionale.

Il programma completo del festival sarà reso noto in tre diversi appuntamenti, che si terranno tutti nella giornata di mercoledì 28 ottobre. Il primo - riservato alla sola stampa - avrà luogo alle 11.30 all'Open Baladin di Cuneo, mentre gli altri due nelle città di Cuneo e Torino, occasioni nelle quali all'illustrazione degli eventi si uniranno anche incontri letterari veri e propri: al cinema Monviso di via XX Settembre, alle 18, ci saranno il giornalista torinese Niccolò Zancan e il suo libro "Dove finisce l'Italia" (Feltrinelli), mentre al Circolo dei Lettori di via Bogino a Torino la scrittrice palestinese Suad Amiry e il suo "Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea" (Libri Mondadori).

Per il secondo evento sarà necessario prenotarsi in anticipo tramite il numero 0118904401 o la mail info@circololettori.it.