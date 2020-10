Bel tempo in Granda per l'arrivo del Giro: domenica nubi sparse e pioggia in serata

Tempo in prevalenza uggioso con precipitazioni diffuse , generalmente deboli , un po' di neve a quote elevate sui rilievi di confine soprattutto Nord occidentali. Domani tappa del giro d’Italia con cielo con nubi irregolari ed ampi sprazzi soleggiati e 4 °c a 2000 m e 8°c a 1500 m con 13°c previsti alla partenza di tappa ad Alba. Domenica nubi sparse il mattino, piogge la sera.

Minime in pianura intorno 8-10°C e massime 15-19°C. Al mare minime intorno 13-14°C e massime 18-19°C. In pianura venti deboli da Nord in rinforzo sui rilievi. Al mare venti moderati da Est, in rotazione da Nord da sabato.