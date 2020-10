Un altro incidente a Fossano, auto sbanda ed esce dalla carreggiata in via Ceresolia

Dopo l'incidente avvenuto questa mattina nei pressi della tangenziale di Fossano in direzione Bra - dove ha perso la vita un uomo di 83 anni che guidava un mezzo furgonato per il trasporto di animali vivi - si segnala un altro incidente nella mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre sempre nel comune fossanese in via Ceresolia direzione Levaldigi.



Un’auto è sbandata uscendo di strada, questa volta senza conseguenze per il conducente, il quale è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.