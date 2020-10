Scopri una collezione ispirata alla seduzione e alla bellezza insuperabile delle Sirene

Una collezione ispirata alla seduzione e alla bellezza insuperabile delle Sirene, creature del mare che secondo la leggenda con il loro canto suadente conquistano i marinai. La parola dall'inglese mermaid significa vergine dell'oceano. La Sirena è simbolo di purezza. Una figura mitologica capace di leggere nell'anima dei marinai e carpirne la natura.

Una collezione di gioielli con pietre preziose autentiche e certificate. Oro puro, diamanti, Tormaline Paraiba, zaffiri viola e perle blu della Nuova Zelanda danno vita a un'incantevole danza di colori.

Meravigliosi anelli, bracciali, orecchini e girocolli esclusivi realizzati artigianalmente riproducono le squame, la silhouette e la coda di queste creature mitologiche.

Gioielli da donna che con i loro colori e le pietre preziose in cui sono finemente realizzati richiamano un mondo incantato e regalano a chi li indossa un fascino irresistibile.

Tradizione, esperienza, affidabilità ed eccellenza artigianale sono i valori di Boite d'Or, un brand unico e esclusivo. Scopri tutte le collezioni e l'ampia selezione di gioielli in oro, diamanti e gemme preziose. Un regalo perfetto per occasioni importanti, matrimonio, fidanzamento, compleanno e comunione.

