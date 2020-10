Prosegue la risistemazione di piazze e strade comunali a Rifreddo: terminati i lavori in via Principe Tommaso

L’Amministrazione comunale di Rifreddo continua ad investire sulla manutenzione delle strade e delle piazze cittadine.

Infatti, in poco più di un anno il sindaco Cesare Cavallo ed i suoi hanno messo in cantiere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria stradale per circa 400mila euro. Davvero non male per un comune di poco più di 1000 abitanti ed un bilancio annuale di poco più di un milione di euro.

Ultimo tassello della fortunata serie di opere è stata la sistemazione di via Principe Tommaso.

Un intervento atteso da parecchio tempo che ha messo fine alla serie di innumerevoli buche presenti soprattutto nell’ultimo tratto della comunale ma che consentirà anche l’allargamento del disagevole innesto sulla via per chi arrivava da via Momborgo.

“Completata l’asfaltatura nei prossimi mesi - ci ha spiegato il primo cittadino - verrà realizzato anche il muro di sostegno alle opere di allargamento della comunale. Aspetteremo poi l’assestamento del terreno ed in primavera completeremo il tutto con l’installazione di una rete protettiva e l’asfaltatura del nuovo tratto di strada”.

La sistemazione di via Principe Tommaso non è però l’unica: avanzano veloci anche i cantieri di piazza Garibaldi e piazza della Vittoria e, se non ci saranno intoppi, per fine mese le due piazze dovrebbero essere completate.

Come se non bastasse, la settimana prossima verranno consegnati alla ditta aggiudicatrice anche i lavori di riqualificazione di via Roma e del nuovo parco Armonia. Lavori che però, data la stagione, verosimilmente non vedranno la luce prima del 2021.