A Villafalletto il concerto inaugurale della Piccola Orchestra Peano-Pellico

In occasione dell’apertura delle iscrizioni ai corsi musicali di GrandaMusica, domenica 14 settembre alle ore 18 presso il Salone "Tavio Cosio" di Villafalletto si terrà un concerto della Piccola Orchestra Peano-Pellico (POPP). L’orchestra, nata nell’anno scolastico 2023/24 e diretta dal Maestro Francesco Pellegrino, proporrà un repertorio variegato con musiche di Bach, Haendel, Weber, Schubert, Dvorak, Brahms e Verdi, accompagnata dagli allievi del corso di canto moderno della prof.ssa Erica Caldera.

La POPP si distingue per un ambiente partecipativo che coinvolge insegnanti e studenti in un’intesa musicale unica, con brani che spaziano da classici a colonne sonore e brani moderni. L’ensemble si è già esibito in diversi contesti culturali del cuneese, consolidando la sua presenza nel territorio.

Durante la serata, oltre al concerto, saranno presentati i corsi musicali di GrandaMusica e sarà possibile richiedere due lezioni-prova gratuite, da concordare successivamente.

Il direttore Francesco Pellegrino, originario di Savigliano e docente al Liceo Peano-Pellico, vanta un curriculum di rilievo nel campo della direzione d’orchestra e composizione, con esperienze internazionali e collaborazioni con importanti orchestre e teatri europei.

I musicisti della POPP che si esibiranno includono Angelica Bernardi al flauto, Febe Fracchia al clarinetto, Francesco Ribero, Tommaso Puggioni e Giacomo Bernardi alle trombe, Francesco Gaddi alla tuba, Anna Botta alle tastiere, Andrea Picollo alle percussioni, Eliza Chelaru e Elisa Oggero al violino e Miriam Corso al violoncello.

L’evento rappresenta un’opportunità per avvicinarsi alla musica nelle sue diverse forme e per scoprire le attività formative offerte da GrandaMusica nel territorio cuneese.