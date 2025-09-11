Piscina di Saluzzo: rimessa a nuovo e inaugurata questa mattina la vasca interna

Rimessa a nuovo e in sicurezza la vasca interna della piscina di Saluzzo di via Aldo Moro.

I lavori, avviati ad inizio agosto, sono stati inaugurati questa mattina, giovedì 11 settembre. Erano stati programmati per intervenire su un rivestimento ormai compromesso, con segni di usura e strappi, pregiudicanti la piena funzionalità e la sicurezza per gli utenti.

L’opera, attesa da tempo, garantirà ora una migliore fruizione dell’impianto natatorio, in concessione all’associazione “Uisp” di Bra, da quasi 10 anni.

Per l’intervento sono stati impiegati 120 mila euro del comune, finanziati da fondi pubblici reperiti tramite bando, a cui si aggiungono 35 mila euro dalla piscina - ha ricordato il sindaco Franco Demaria, elencando le opere comunali, realizzate o in fieri, in ambito sportivo (tra cui gli interventi al campo Damiano 2 e al circolo del tennia) "a dimostrazione - afferma – di quanto sia prioritario rinnovare e rendere sempre efficienti gli impianti dove i saluzzesi praticano sport. Un notevole impegno per le casse del comune, un investimento sul futuro della città e della nostra comunità».



”Il cantiere - spiegano Valerio Guglielmone e Flavio Tallone, dirigenti dell'Ufficio tecnico - ha seguito la progettazione interna ed ha previsto la sistemazione di un apposito telo attorno alla vasca interna, una guaina impermeabile che eviterà future perdite d’acqua e infiltrazioni. Succcesivamente è stato rifatto il pavimento in piastrelle intorno alle vasche”.

La vice sindaca e assessora ai Lavori Pubblici Francesca Neberti ha espresso loro un ringraziamento per l’efficace gestione dell’intervento: “La tempestività con cui il cantiere è stato avviato e concluso, ha permesso di far coincidere l’intervento con il consueto periodo estivo di chiusura della vasca interna, riducendo al minimo i disagi per utenti, associazioni sportive e scuole che utilizzano l’impianto durante l’anno”.



Presenti all'inaugurazione: il sindaco Demaria con la vice Neberti, l'assessore allo Sport Enrico Falda, il direttore dell'impianto natatorio di via Aldo Moro Riccardo Mattis, coadiuvato dalla campionessa mondiale e allenatrice Francesca Montù, la quale è salita sul podio del World Acquatics Master Championship di Singapore un mese fa, insieme a Federico Martino, entrambi della Wild sport (associazione agonistica che si allena nella piscina saluzzese).