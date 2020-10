Era già nell'aria da qualche settimana e visto l'evolversi dell'emergenza sanitaria non poteva che essere altrimenti: il comune di Villanova Mondovì annulla l'edizione di BEE 2020.

Durante la Giunta di giovedì 22 ottobre, su proposta del vicesindaco ed assessore alle Manifestazioni, Michele Pianetta, è stato deliberato l’annullamento dell’edizione 2020 di ‘BEE - formaggi di montagna’, ufficializzando quanto già anticipato in precedenza ai tradizionali partner dell’evento.



“La situazione contingente impone scelte di responsabilità e buon senso" - spiega il sindaco Michelangelo Turco - "In base all’ultimo Dpcm, avremmo potuto proporre BEE in quanto manifestazione di carattere nazionale; tuttavia, preferiamo soprassedere nell’interesse comune. Ognuno DEVE fare la sua parte. Raccomando, in tal senso, la scrupolosa osservanza delle più importanti norme anti-contagio, l'uso della mascherina ed il distanziamento sociale”.

Per quanto riguarda i contagi, sul territorio comunale, alla data odierna, risultano 13 persone positive al Covid-19, tutti in isolamento presso la propria abitazione.