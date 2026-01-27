 / Attualità

AIDO Ceva: convocata l'Assemblea Ordinaria Intermedia

Appuntamento venerdì 13 febbraio alla Biblioteca comunale con inviti a sindaci, associazioni e iscritti

Il gruppo AIDO Intercomunale Ceva ha convocato l'Assemblea Ordinaria Intermedia, in conformità agli articoli 6, 9 e 13 dello Statuto e del regolamento AIDO. L'incontro si terrà venerdì 13 febbraio alle ore 20.45 presso la Biblioteca comunale in via Pallavicino a Ceva.

All'assemblea sono invitati il Presidente della sezione Provinciale AIDO di Cuneo, il Sindaco e il Vicesindaco di Ceva, i Presidenti delle associazioni AVIS e AIDO del territorio, i Presidenti delle associazioni di Ceva e del Cebano, oltre a tutti gli iscritti AIDO. La partecipazione è aperta a proposte e contributi per la discussione plenaria.

