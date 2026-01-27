 / Attualità

Attualità | 27 gennaio 2026, 11:52

Cia Cuneo: sabato 31 gennaio al Castello di Fossano l'elezione del nuovo presidente

Claudio Conterno lascia dopo due mandati, assemblea con Bongioanni, Gallo e big nazionali per il futuro dell'agricoltura cuneese

Claudio Conterno, presidente provinciale uscente di Cia Cuneo

Sabato 31 gennaio al castello di Fossano l’assemblea dei delegati di Cia Agricoltori italiani di Cuneo eleggerà il nuovo presidente provinciale. Il presidente uscente, Claudio Conterno, dopo due mandati, a norma dello statuto dell’Organizzazione non può più essere riconfermato.

L’assemblea elettiva, riservata ai delegati espressi dalle assemblee zonali del territorio, è in programma alle 9,30, mentre alle 11 si terrà l’assemblea ordinaria, aperta a tutti, con la tavola rotonda “Dalle aree interne all’Europa: costruire il futuro dell’agricoltura in provincia di Cuneo”, alla quale prenderanno parte gli assessori regionali all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni e alla Montagna Marco Gallo, il direttore nazionale di Cia Agricoltori italiani Maurizio Scaccia, il vicepresidente nazionale Giammichele Passarini, il presidente regionale di Cia Piemonte Gabriele Carenini e il neo eletto presidente provinciale di Cia Cuneo.

Nei giorni successivi, le direzioni regionale e nazionale di Cia Agricoltori italiani saranno chiamate a ratificare la nomina del direttore provinciale, al momento Igor Varrone (che non ha vincoli sulla riconferma), che verrà proposta dal nuovo Consiglio direttivo di Cia Cuneo.

