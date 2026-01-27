Cherasco, il Comune organizza un soggiorno marino per anziani a Laigueglia

Da diversi anni l’Amministrazione Comunale promuove il soggiorno marino dedicato agli anziani, residenti e non, con l’obiettivo di favorire la socializzazione e offrire momenti di svago e attività ricreative. Anche per il 2026 l’iniziativa viene riproposta e la destinazione scelta è Laigueglia, in provincia di Savona.

Il soggiorno si svolgerà dal 26 aprile al 10 maggio presso l’Hotel Aquilia. Per la permanenza di due settimane è prevista la sistemazione in camera doppia, con trattamento di pensione completa comprensivo di bevande ai pasti, al costo di 42 euro al giorno per persona. È possibile richiedere la camera singola con un supplemento giornaliero di 12 euro.

Chi fosse interessato potrà inoltre optare per una sola settimana di vacanza, al costo di 44 euro giornalieri a persona.

L’Amministrazione Comunale contribuirà alla quota di partecipazione dei cittadini cheraschesi con un contributo di 50 euro per i soggiorni di due settimane e di 25 euro per quelli di una settimana, garantendo inoltre il servizio di trasporto per tutti i partecipanti.

«Da molti anni gli anziani di Cherasco possono vivere l’esperienza di un soggiorno marino primaverile all’insegna della convivialità. – sottolinea Agnese Dogliani, assessora con delega all’assistenza – Si tratta di un’iniziativa particolarmente significativa e molto apprezzata, che consente ai pensionati non solo di concedersi un periodo di riposo, ma anche di stare insieme, stringere relazioni e condividere momenti di serenità. L’Amministrazione comunale crede fortemente in questo progetto, perché il benessere delle persone passa anche attraverso occasioni di incontro, socialità e attenzione ai bisogni della terza età».

Ci si potrà iscrivere a partire da lunedì 26 gennaio, presso l’ufficio segreteria del Comune, da lunedì a venerdì in orario 9 – 12; sarà data priorità ai residenti.







