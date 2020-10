Positivo al Covid-19 il sindaco di Limone Piemonte: "Ho pochi sintomi, sto abbastanza bene"

Sono sempre di più gli amministratori e sindaci della Granda positivi al Covid-19. Alla conta si aggiunge anche il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi.

Venerdì scorso il test rapido che dà esito positivo, il giorno successivo il tampone che conferma la positività. Nel frattempo l'isolamento fino alla conferma.

"Sto abbastanza bene, ho poche linee di febbre e un po' di raffreddore. Il sintomo più fastidioso è il mal di schiena. Per il resto continuo a misurare la saturazione del sangue, che è a posto. Mi chiedo solo come posso averlo preso, perché sono sempre stato molto attento. Certo, in queste settimane ho visto tantissime persone, ma sempre rispettando le regole", commenta Riberi raggiunto al telefono.

Il sindaco si era già sottoposto al tampone il giorno 14, risultando negativo. In questo periodo, dopo l'alluvione, ha avuto contatti con molte persone, ma ha sempre fatto attenzione alle distanze, alla mascherina e all'igienizzazione delle mani. "Credo sia molto più facile contrarre il virus di quanto io stesso immaginassi. E' necessario fare davvero una grande attenzione".