Cuneo, villa Invernizzi diventerà "casa del quartiere"? "Di recente nessun nuovo rilievo, ma l'intenzione è di recuperarla"

A rispondere, l’assessore Luca Serale, che ha confermato come sia attualmente in corso “la redazione di una variante al PEC iniziale che coinvolge anche villa Invernizzi; la sua riqualificazione sarà, nelle prossime settimane e mesi, uno dei temi principali nelle commissioni e nei consigli comunali. Specifico inoltre che il consigliere Pellegrino, nella faccenda, non agisce a nome del Comune o del suo gruppo consigliare ma come libero professionista”.