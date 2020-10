Dronero: il commovente successo della 5^ Passeggiata per la Vita

“A tutti voi il nostro GRAZIE! Grazie per le vostre foto, ne sono arrivate oltre 500 da tantissime località sparse per il mondo. La Passeggiata per la Vita 2020 ha girato l’Italia, l’Europa (Olanda) ed è arrivata anche in America (Ohio), attraverso tante persone che per un motivo o per l’altro hanno voluto ricordare il sorriso dei nostri giovani e sostenerci. Ai nostri volontari, ai mezzi di informazione, alle tante persone che nell’anonimato ci hanno nuovamente sostenuti, noi possiamo solo dire: GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE”. Queste le parole di ringraziamento da parte delle famiglie Rubino e Brignone, gli organizzatori di questa bellissima iniziativa giunta quest’anno alla sua 5^ edizione.

Un risultato commovente a Dronero per la “Passeggiata per la Vita 2020”: ben 2.826 pettorali venduti + 136 per gli amici a quattro zampe. I cambiamenti imposti dalla pandemia non hanno intaccato quella straordinaria vicinanza e sensibilità dei tantissimi partecipanti, vicini anche se quest’anno distanziati, ma come sempre uniti nell’intento!

Il ricavato totale è stato di 19.226,88 euro, cifra che sarà, come gli anni precedenti, devoluta equamente a “A.I.L.” di Cuneo ed a “Fiore della Vita” di Savigliano. Le due Associazioni del territorio rappresentano un prezioso sostegno per quanti si trovano purtroppo ad avere una malattia oncologica, impegnandosi quotidianamente e concretamente per queste persone e per le loro famiglie.

L’appuntamento è già per la “6^ Passeggiata per la Vita” il 26 settembre 2021, con l’ammirevole promessa che queste due coppie genitori fanno all’impegno vero della solidarietà e l’indelebile ricordo di Paolo ed Anna, i loro amati figli.