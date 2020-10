Anziani attivi ... sempre, l'evento cuneese rinviato online al 5 novembre

Ė stato rinviato a giovedì 5 novembre alle ore 17 ed è stato ripensato come webinar (su piattaforma Google Meet) l’incontro di “riavvio” del progetto in cui saranno condivise e discusse le prime informazioni raccolte nell’ambito del progetto Anziani Attivi.



Si ripartirà dalle idee e dalle proposte raccolte nel primo Focus Group di progetto: azioni concrete per favorire l’invecchiamento attivo e la partecipazione civica dei “cittadini senior”, senza dimenticare l’importanza di attività che facilitino il dialogo inter-generazionale.



Il webinar sarà condotto da Franca Beccaria, sociologa dell’Istituto di Ricerca Eclectica, e Debora Cavallo, educatrice professionale della cooperativa Emmanuele.



Sarà presente l’Assessora ai Servizi educativi, scolastici e per la terza età e alle Iniziative del ben-essere Franca Giordano.



Sono invitati a partecipare tutti i cittadini che hanno idee e proposte per la realizzazione di attività che possano coinvolgere attivamente i cittadini senior (over 65) o che possano promuovere il dialogo tra generazioni, il reciproco ascolto, il sostegno e la prossimità.



Come detto utilizzeremo la piattaforma Google Meet a cui ci si può collegare sia da un computer sia da uno smartphone. Per partecipare all’incontro online è necessario iscriversi chiamando o mandando una mail: al momento dell’iscrizione verrà inviato il link (https://meet.google.com/pri-ptuf-mkq) per accedere all’incontro.



Chi avesse bisogno di aiuto per attivare il collegamento può contattare nella mattinata del 5 novembre Debora Cavallo: 328 5424037 debora.cavallo@emmanuele-onlus.org.







Il progetto “Anziani Attivi” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e presentato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele in collaborazione con il Comune di Cuneo e l’Istituto di Ricerca Eclectica.