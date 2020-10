Ultimo fine settimana di mostre a Saluzzo

Ultimo fine settimana di Start 2020. La rassegna, dopo l'annullamento di alcune manifestazioni, come la Mostra nazionale dell'Antiquariato, per le misure di contenimento anticontagio Covid, propone ancora alcuni appuntamenti.

E' possibile ammirare nell’ex caserma Musso l’esposizione della 25° Mostra di Arte contemporanea dedicata a “ Piero Gilardi. teoria, azione, ricerca". In casa Cavassa (via San Giovanni) sono ancora esposte le opere del 42° Premio Matteo Olivero 2020.

Continuano anche l’esposizione della mostra fotografica itinerante Ambra (sempre nella ex Caserma Musso), insieme ai Premi Matteo Olivero 2018/2019 esposti negli spazi della Cappella Cavassa del chiostro della chiesa di San Giovanni e nella Sagrestia di S. Ignazio di via Macallè, nel palazzo del municipio.

In Castiglia, è ammirabile la mostra "Cina. rivoluzione – evoluzione. manifesti della propaganda (1949 – 1983)" presentata in collaborazione con IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive.