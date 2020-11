I comuni "Covid-free" della Granda passano da 71 a 55: in 192 centri c'è al momento almeno un contagio

Sono 16 in meno rispetto alla settimana scorsa i comuni in provincia di Cuneo completamente Covid Free, ovvero dove, al momento in cui scriviamo, non è stato accertato dalla autorità sanitarie nemmeno un positivo a SarsCov-2.

La scorsa settimana erano 71 i comuni cuneesi i cui cittadini erano "esenti" dal contagio. Questa settimana restano "solo" 55. In tutti gli altri 192 comuni della Granda è al momento accertato almeno un cittadino positivo.

In linea di massima, come la settimana scorsa, si può dire che i comuni meno "contagiati" sono concentrati nel cebano-monregalese e nelle zona sud delle Langhe. Qui è dove sono anche presenti i centri meno estesi e meno abitati della provincia di Cuneo. Anche le zone montane (nell’alta valle Po, valle Varaita e valle Maira e Stura) possono contare su diversi centri Covid-free. Ma ormai, si può dire, che il contagio è diffuso in tutti i municipi, anche di piccola dimensione della provincia di Cuneo.

Nel computo della settimana ci sono 9 comuni che sono tornati ad essere "liberi" dal contagio, quando invece la scorsa settimana segnalavano alle autorità sanitarie almeno un caso: sono i centri di Frabosa Soprana, Torre Mondovì, Castelnuovo di Ceva, Cissone, Gorzegno, Prazzo, Macra, Argentera e Montemale di Cuneo.



Gli altri 46 centri restano Covid-free come la scorsa settimana.



Tra le sette sorelle Cuneo è prima per contagi con 564 casi accertati, segue Bra (352) Saluzzo (280), Savigliano (250), Fossano (213), Alba (146) e Mondovì (109).

Nei comuni della provincia di Cuneo crescono i centri con un indice di contagio superiore a 18 ogni 1.000 abitanti ( da considerare come moltissimi comuni della Granda sono al di sotto dei 1.000 cittadini, a volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio ).



Sono il comune di Entracque con un indice del 27,94, Casteldelfino (25,32), Gaiola (18,87), Melle (24,31), Gottasecca (35,46), Lagnasco (23,04) e Ruffia (35,81).

Di seguito l'elenco dei 55 comuni Covid-free:

1. Briga Alta

2. Caprauna

3. Alto

4. Frabosa Soprana

5. Montaldo Mondovì

6. Torre Mondovì

7. Monasterolo Casotto

8. Lisio

9. Scagnello

10. Perlo

11. Castelnuovo di Ceva

12. Montezemolo

13. Sale San Giovanni

14. Camerana

15. Cigliè

16. Murazzano

17. Roascio

18. Torresina

19. Igliano

20. Monesiglio

21. Prunetto

22. Castelletto Uzzone

23. Pezzolo Valle Uzzone

24. Levice

25. Bergolo

26. Torre Bormida

27. Perletto

28. Benevello

29. Lequio Berria

30. Albaretto Della Torre

31. Cissone

32. Monchiero

33. Feisoglio

34. Niella Belbo

35. Gorzegno

36. Neviglie

37. Baldissero d’Alba

38. Brondello

39. Ostana

40. Crissolo

41. Oncino

42. Pontechianale

43. Bellino

44. Elva

45. Prazzo

46. Acceglio

47. Macra

48. Celle di Macra

49. Castelmagno

50. Canosio

51. Argentera

52. Pietraporzio

53. Aisone

54. Roaschia

55. Montemale di Cuneo