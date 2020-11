Macchine per caffè espresso, ecco le migliori del 2020

Il tradizionale appuntamento con la classifica dei migliori modelli di macchine per caffè espresso è arrivato anche per questo difficile e complicato 2020, condizionato dalla terribile pandemia del Coronavirus.

A realizzare la classifica è Guida Acquisti che da ormai 15 anni stila la graduatoria di uno degli accessori più utilizzati nella vita quotidiana. Quali sono le tipologie prese in considerazione per emanare la classifica sui migliori modelli di macchine per caffè espresso?

Sicuramente Guida Acquisti come requisiti tiene conto delle tipologie come le macchine automatiche, manuali, quelle con e senza cialde, oltre a quelle con capsule. In questa sezione non abbiamo voluto tralasciare però anche le macchine automatiche.