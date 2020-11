Criticità nel trasporto pubblico delle valli: dialogo tra Uncem e Agenzia regionale della mobilità

"Avvierò nelle prossime ore il dialogo con l'Agenzia regionale della mobilità" - afferma il presidente Uncem Piemonte, Roberto Colombero, a seguito di alcune segnalazioni di criticità inerenti il trasporto pubblico nelle valli evidenziate da sindaci, studenti e pendolari.

"Ho già avuto dal Direttore Cesare Paonessa massima disponibilità al confronto e potremo insieme ai Presidenti delle Unioni montane affrontare tutte le criticità segnalate da Sindaci, Studenti e pendolari. Nei giorni scorsi diversi Sindaci e Amministratori locali mi hanno contattato segnalando disfunzioni, carichi eccessivi dei mezzi, difficoltà ad avere risposte da Regione e Agenzia.

Uncem si mette a disposizione per lavorare con Paonessa e i suoi dirigenti, come fatto negli ultimi anni, e individuare soluzioni. Molto spesso la chiave è organizzativa, tra orari da rivedere e corse da ridefinire per coprire al meglio le valli anche in questi momenti di covid. Occorre evitare che i Sindaci si sentano soli e inermi di fronte ai problemi del trasporto pubblico, come è avvenuto ad esempio ultimamente in Alta Val Chisone. Uncem farà una serie di proposte e analisi per aiutare i territori".