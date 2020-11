Si conclude "Circondata", il Festival di Teatro di strada Circo ed Arti performative

Circondata Festival di Teatro di strada Circo ed Arti performative è giunto alla conclusione della sua terza edizione.

Riceviamo e pubblichiamo la nota degli organizzatori dell'evento.



L’edizione del 2020, anche quest’anno realizzata grazie al contributo economico della Fondazione CRC, al fine di adattarsi dell’emergenza sanitaria in atto, è stata soggetta ad una continua trasformazione durante il periodo estivo fino ad arrivare, come di consueto, alla fase conclusiva autunnale.



Erano infatti previsti una serie di spettacoli e work-shop all’interno ed in collaborazione con le Scuole del territorio e con Scuole di Circo provenienti da altre Regioni italiane e dalla Svizzera. Il cartellone prevedeva, come di consueto, un inserimento del Festival monregalese all’interno della Castagnata di Frabosa Soprana. Purtroppo, a causa dell’esponenziale evoluzione dell’emergenza sanitaria, si è preferito adottare delle scelte all’insegna della sicurezza cancellando alcune date della programmazione.



Nonostante queste continue problematiche e nonostante il “doppio lavoro” legato alla rimodulazione della sua programmazione, il Festival ha saputo adattarsi alla situazione e L’Associazione l’Albero del Macramè nel ruolo di creatori ed organizzatori di questo ormai consolidato evento, è riuscita ad inserirsi in progetti in rete sul territorio garantendo anche quest’anno la realizzazione del Festival.



Si è quindi giunti alla fase autunnale di Circondata 2020 con la realizzazione di una serie di interventi ludico didattici che sono stati realizzati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Oderda Perotti “ di Carrù all’interno del progetto “Il Club delle Scienze” che è stato realizzato nei giorni di sabato durante il mese di ottobre presso il Centro Visite delle Riserva Naturale Crava-Morozzo.



Il focus delle attività è stato il Circo-Scienza e gli incontri sono stati pensati ed organizzati in collaborazione con l’èquipe di insegnanti aderente al progetto.



Sono state proposte una serie di attività di Circo legate alle discipline della giocolieria e dell’equilibrismo coadiuvate ed arricchite da spiegazioni scientifiche incentrate sull’insegnamento delle leggi fisiche che vengono utilizzate durante le attività circensi.



I gruppi classe misti che hanno partecipato a questo straordinario percorso sono stati composti da allievi della scuola dell’infanzia di primo e secondo grado e da allievi della Scuola media. I bambini ed i ragazzi, grazie a questa



proposta didattica di carattere esperienziale in spazi aperti promossa dalla Scuola, hanno dimostrato uno straordinario interesse sia riguardo alle materie circensi sia riguardo alle materie scientifiche.



Sabato 31 ottobre si è svolta la giornata conclusiva con la preziosa partecipazione del “Dottor Stock” un poliedrico artista “scienziato” del cartellone di Circondata che ha proposto un intervento didattico basato sul suo esilarante spettacolo in cui costruisce una strabiliante macchina scenica che prende vita attraverso improbabili leve, pesi e fenomeni fisici inaspettati.



Tutte le attività di Circo-Scienza, grazie all’ organizzazione degli spazi dell’Oasi e grazie all’attenzione dei docenti e degli operatori presenti, sono stare realizzate in ottemperanza a tutte le norme legate alla sicurezza sanitaria.



Si conclude così anche questa terza edizione di Circondata Festival, un evento che, forte della rete di collaborazione sul territorio e grazie al sostegno del Comune di Mondovì, è capace di trasformarsi adattandosi con il suo format innovativo, alle nuove esigenze dei luoghi in cui si inserisce ed ai nuovi parametri di sicurezza relativi allo spettacolo dal vivo.



Quindi non ci resta che aspettare con brillante curiosità le novità e le sorprese della futura quarta edizione di Circondata Festival, un evento Monregalese firmato Macramè che spazia tra spettacolo dal vivo, didattica inclusiva e creazione.