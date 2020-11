Monge: l’azienda leader del pet food detiene l’1% del capitale societario di Mediobanca

Il gruppo Monge, l’azienda leader del pet food con sede a Monasterolo di Savigliano oggi detiene oltre l’1% del capitale societario di Mediobanca. La comunicazione l’ha data qualche giorno fa la Consob, dopo un’operazione che risale allo scorso 23 ottobre.

“In realtà investiamo da diversi anni in Mediobanca - spiega l’Ad Alessandra Monge, figlia del fondatore Baldassarre e della presidente Emma Boretto -. Tutto è iniziato nel 1987 quando nostro papà decise di acquistare con i propri pochi mezzi alcune azioni della Mediobanca. Nostro papà ha sempre creduto molto in Mediobanca e gli eventi hanno portato che in questi giorni si raggiungesse la quota dell’1%. È certamente un investimento a lungo termine, fatto per creare una cassaforte dei fondi aziendali e per garantire un futuro all’azienda ed a tutte le persone che ogni giorno entrano con noi al lavoro e che vi passano la maggior parte della vita. Molti dipendenti hanno contribuito a realizzare il sogno di nostro papà, Baldassarre Monge nel lontano 1963, e allo stesso modo tutti i nostri collaboratori oggi sostengono l’azienda e i suoi progetti”.

Nonostante il momento di emergenza sanitaria, il mercato del pet food sembra in costante crescita con qualche cambiamento solo nelle quantità e nel metodo di acquisto: “È un mercato con buoni fondamentali in crescita in Italia e nel mondo - conferma il direttore generale di Monge Luciano Fassa -. I nostri amici a 4 zampe sono ormai parte integrante del nucleo famigliare. Il consumatore è sempre più attento alla loro alimentazione, ed informato sulla qualità degli ingredienti, sulla provenienza dei prodotti, sui valori green e di sostenibilità del brand. I consumi complessivi non hanno subito sostanziali modifiche. Ma assistiamo a cambiamenti nelle quantità e nelle modalità di acquisto”.

Il gruppo Monge, che ha anni è attiva nel settore del cibo per animali, è interamente controllato dalla famiglia omonima cuneese.

La presidente della società Emma Boretto, moglie del fondatore Baldassarre Monge, possiede il 16% del capitale. Le altre quote sono equamente divise con il 28% a testa tra tre figli Domenico, Alessandra e Franca, la seconda generazione. Un colosso che esporta in oltre 80 Paesi nel mondo i suoi alimenti in scatola per cani e gatti.

Nel 2019, i ricavi da vendite del gruppo Monge sono saliti sopra i 262,9 milioni di euro con un utile netto consolidato stabile a circa 19,9 milioni. La capogruppo controlla Monge Logistica Srl, Monge Bulgaria e ha il 40% di Ami Pet Food.