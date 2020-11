Dronero: presso l’Ottica Focus le fotografie esposte di Paolo Viglione

Tra le attività commerciali che resteranno aperte durante questo secondo lockdown c’è l’Ottica Focus in via Roma a Dronero. La sensibilità umana e la passione per l’arte, in particolare per la fotografia, hanno da sempre portato il proprietario Roberto Collo ad esporre temporaneamente presso il proprio negozio bellissime realizzazioni ed idee.

Proprio di nuove idee è stato capace Paolo Viglione, da trent’anni fotografo professionista. Fino allo scorso anno le sue realizzazioni avevano avuto sempre come prerogativa assoluta la spontaneità, qualunque fosse il soggetto. Senza abbandonare questo modo di immortalare la realtà, complice però il realizzare fotografie per coppie o famiglie, la curiosità verso un nuovo modo di fare fotografia ha iniziato lentamente a prendere forma appassionandolo.

Ritratti che richiamano alla pittura fiamminga, protagonisti il nostro futuro per eccellenza: i bambini. Abiti insoliti, scelti dai piccoli e dalle loro famiglie, pose realizzate e contrasto con uno sfondo scuro capace di risaltare le espressività del viso. Grandi come formato esposto e capaci di emozionare, queste fotografie mostrano l’importanza del soffermarsi per riuscire a cogliere davvero la bellezza e, nel pensiero al futuro, un aiuto in questo difficile momento. Le parole di Paolo Viglione: “I nostri bambini crescono a velocità fenomenale, in un battito di ciglia sono già grandi. È difficile rendersi conto, ora, di quanto varranno i nostri ricordi in futuro. Nel mio studio cerco di fare di più che catturare “bei sorrisi”: io cerco di fotografare, nei bambini di oggi, i possibili adulti di domani. Tutti noi li abbiamo visti quei momenti: sono sguardi ed espressioni che arrivano di botto, magari serie ed introspettive, che ci fanno intuire quanto sia vasto l’universo dentro di loro. Regalatevi e regalate ai vostri figli la memoria, è il nostro tesoro più importante”.