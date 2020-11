Fossano: dall’Ascom cittadina un sito che raccoglie tutte le attività che effettuano consegne a domicilio

Un’iniziativa quella dell’Ascom Fossano che non vuole fermarsi davanti all’emergenza sanitaria da Covid-19. È disponibile al sito www.fossanoadomicilio.net un elenco di tutte le attività del fossanese, e non solo, che effettueranno consegne a domicilio dei propri prodotti.



La proposta era già stata lanciata nello scorso, lungo e difficile, lockdown e che verrà riproposta in quello che inizierà il 6 Novembre.



Sono stati mantenuti i precedenti nominativi, più di 100, e presto saranno altri i commercianti che si aggiungeranno alla lista.



“Un progetto che sta entrando nelle mentalità di clienti e commercianti - commenta il presidente dell’Ascom Giancarlo Fruttero - vogliamo dare una mano a tutti i nostri negozi e far vedere che ci siamo e siamo presenti”



Un momento sicuramente non roseo per le attività di tutto il Piemonte, un modo che si ha per sostenerle è attraverso iniziative come queste.