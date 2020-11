Aveva picchiato due persone con il casco dopo un diverbio in corso Nizza a Cuneo: il giudice lo condanna a 1 anno e 3 mesi

Si è conclusa con una sentenza di condanna a 1 anno e 3 mesi di reclusione a carico di B.Y. l’udienza del procedimento che lo vedeva imputato per lesioni aggravate nei confronti di un automobilista.

L’episodio si era verificato nell’agosto 2019 in corso Nizza alta. Secondo la ricostruzione, il diverbio era nato mentre B.Y. era a bordo del suo motorino e le parti offese in macchina. Probabilmente una parola di troppo ha portato i soggetti ad accostare con i mezzi e a scendere in strada; qui, B.Y. ha dato in escandescenze picchiando entrambi violentemente con il casco. “E`una fortuna che i due se la siano cavata con poco” ha affermato l’accusa.

Il p.m., alla luce della recidiva e delle aggravanti contestate all’imputato, tra cui l’uso di armi improprie, ha richiesto la condanna di B.Y. a 3 anni e 8 mesi di reclusione e la sospensione della condizionale.

“Non riesco a qualificare il reato come ‘lesioni gravi’, i quanto i soggetti partecipanti all’episodio erano tre. Chiedo dunque la riqualifica del capo di imputazione in rissa” ha chiesto il difensore.

Il procedimento si è concluso con la sentenza che, oltre a rigettare implicitamente la richiesta del difensore, condanna l'imputato alla pena, al pagamento delle spese processuali e alla revoca del beneficio.