Il trio “meTAtaNGO” a Dronero per un suggestivo “Concerto in cortile”

Una cornice suggestiva, quella di Palazzo Savio a Dronero, e la musica che proprio tra queste mura vede nascere ogni anno nuovi talenti grazie al Civico Istituto Musicale.



Dopo il successo della prima serata, è in arrivo il secondo appuntamento di “Concerti in cortile”, suggestivi momenti di musica ad ingresso libero.



Protagonista questa sera, venerdì 4 luglio alle ore 21, sarà il trio “meTAtaNGO”.

Il concerto presenterà una suggestiva e coinvolgente successione di tanghi, vals e milonghe tutti rigorosamente ballabili. Il repertorio toccherà alcuni brani del tango classico (Gardel fra tutti, ma non solo) per poi addentrarsi in alcune bellissime melodie sudamericane, non necessariamente argentine, arrangiate in forma di tango unitamente ad alcuni pezzi inediti di nostra composizione. Gli arrangiamenti, minimalisti e raffinati, permetteranno alle melodie di presentarsi in tutta la loro forza espressiva. Si tratterà dunque di un concerto di tango contaminato ma allo stesso tempo rispettoso degli stilemi coreutici del tango.



Grande passione e sintonia. Il trio “meTAtaNGO” è costituito da: Alberto Savatteri (chitarra), Enrico Borsalino (contrabbasso) e Giuseppe Quattromini (fisarmonica e chitarra).



Pagina YouTube: https://www.youtube.com/@meTAtaNGOtrio



L’iniziativa è organizzata dal Civico Istituto Musicale in collaborazione con il Comune di Dronero. Accesso al cortile da piazza Don Raviolo (via Dietro le Mura). In caso di maltempo la serata si svolgerà nella sala concerti del Civico Istituto Musicale.