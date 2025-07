Venerdì all'insegna di Drink Art: al via nel centro storico l'evento più atteso dell'estate cuneese [VIDEO]

Ha preso finalmente il via a Cuneo, con il taglio del nastro davanti al Municipio, l'evento più atteso dell'estate: Drink Art, un evento che unisce gusto, creatività e intrattenimento, trasformando via Roma e Piazza Boves in un locale a cielo aperto.

Un appuntamento estivo firmato dall’associazione culturale Millenium, nato con l’obiettivo di valorizzare il mondo del beverage del nostro territorio e riportare alla luce una passione autentica, fatta di storie, professionalità e arte del bere bene.

Serata di festa in via Roma, con dieci locali aderenti dove si potranno degustare drink creati appositamente per l’occasione. Consigliato l'acquisto dei ticket degustazione – disponibili nei due gazebo allestiti alle estremità di via Roma – per vivere l’esperienza in modo semplice e completo.

Drink Art unisce arte e intrattenimento: oltre ai cocktail, il pubblico potrà ammirare una mostra d’arte all’Hotel Lovera e assistere a spettacoli itineranti, tra cui l’esibizione di flair bartending con Antonio Fiamingo e Giovanni Peligra (Orsa Drink), performance acrobatiche della RAD School MTB davanti al Municipio e le incursioni artistiche di Mirabilia, in una Cuneo mai vista così.

Le parole di Claudio Serale, presidente dell’associazione Millenium

Il pubblico potrà muoversi liberamente tra i locali coinvolti scoprendo proposte esclusive pensate solo per questa serata e per le prossime.

I cocktail saranno accompagnati da musica dal vivo, atmosfere coinvolgenti e un'attenzione costante alla qualità e al consumo consapevole, con la collaborazione attiva della Croce Rossa per la distribuzione di acqua e messaggi educativi.

Le serate di Drink Art di luglio:

Venerdì 4 – Inaugurazione ufficiale, spettacoli itineranti, DJ set e cocktail show lungo via Roma e Piazza Boves.

– Inaugurazione ufficiale, spettacoli itineranti, DJ set e cocktail show lungo via Roma e Piazza Boves. Venerdì 11 – Serata con mostra d’arte, musica e drink in abbinamento ai locali aderenti.

– Serata con mostra d’arte, musica e drink in abbinamento ai locali aderenti. Venerdì 18 – Drink Art incontra il concerto degli Eiffel 65 (evento creato da Confartigianato Cuneo per festeggiare i suoi 80 anni di storia): via Roma anima il pre e post concerto fino all’ 1:00 di notte con un lungo aperitivo e degustazioni.

– (evento creato da Confartigianato Cuneo per festeggiare i suoi 80 anni di storia): via Roma anima il pre e post concerto fino all’ con un lungo aperitivo e degustazioni. Venerdì 25 – Aperol Tour & Spritz Party : tutta la via si tingerà di arancio e troverai promozioni e gadget nei locali affiliati di via Roma e piazza Boves.

– : tutta la via si tingerà di arancio e troverai promozioni e gadget nei locali affiliati di via Roma e piazza Boves.

Settembre:

Sabato 6 – Serata speciale con DJ set, cocktail experience e musica live.

– Serata speciale con DJ set, cocktail experience e musica live. Sabato 13 – Flower Power Party by Palà Club: atmosfera anni ‘70, luci psichedeliche e look colorati lungo tutta via Roma insieme agli straordinari spettacoli itineranti di Mirabilia.

Di seguito i nomi dei locali che hanno aderito alla “Drink Art”: Ottocento, Coni Veja, Don Armando, Cafè 44, Il Tagliere, Caffè Bruno, Apotheke, Radium, Sprizzeria, Coffee & Good Spirits e Hotel Lovera.

Con un solo ticket sarà possibile vivere tutte le degustazioni previste, scoprire le proposte dei locali partecipanti e godersi una serata in piena libertà.

Drink Art è molto più di un evento: è un’esperienza collettiva e multisensoriale che accende Cuneo con il linguaggio internazionale della mixology e il valore autentico delle relazioni umane. Un modo per fare cultura partendo da un bicchiere, con stile e responsabilità.

L’associazione Millenium, promotrice del progetto, lancia così una sfida positiva: riempire il centro di energia, storie e identità, trasformando ogni tappa in un momento di scoperta. Non si tratta solo di assaggiare un buon drink, ma di condividere un’atmosfera, stringere nuove connessioni e vivere la città in modo diverso. Una festa, sì, ma anche un’idea forte di comunità urbana.

Perché bere bene è un’arte e quest’estate a Cuneo diventa anche spettacolo.