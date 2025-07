Estate a Dronero: che successo l’Agriaperitivo [FOTO]

“Noi della Pro Loco desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alle tre serate dell’Agriaperitivo, tenutesi dal 27 al 29 giugno nella suggestiva cornice dei campi di Archero”.



A Dronero è iniziata un’estate strepitosa, fatta di imperdibili appuntamenti organizzati dalla Pro Loco tutti da vivere.



A fine giugno, l’Agriaperitivo è stato un evento pensato per vivere il territorio in modo semplice, autentico e sostenibile: balle di fieno, tavolini in pallet, coperte stese a terra ed un’atmosfera rilassata hanno accolto oltre mille persone, che hanno scelto di trascorrere serate immerse nella natura, tra musica dal vivo, buon cibo e condivisione.



“La partecipazione calorosa ed i tanti messaggi di apprezzamento ricevuti confermano che momenti come questo sono non solo attesi, ma anche necessari per rafforzare il senso di comunità e riscoprire il piacere delle cose genuine - dicono dalla Pro Loco dronerese - Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, ai musicisti, agli sponsor, al Comune di Dronero, al proprietario del terreno, all’associazione Geko per lo spettacolo di tessuti aerei e ai truck food che hanno animato l’area ristoro, oltre a chi ha contribuito con oggetti, tempo ed entusiasmo”.