Nasce #buscaresiste: la piattaforma online per scegliere prodotti e servizi buschesi

A Busca nasce il catalogo online di prodotti e servizi per aiutare i commercianti locali durante il periodo delle feste e al tempo stesso aiutare i consumatori a trovare il regalo giusto con sconti e offerte sui prodotti.

Si chiama “#buscaresiste” ed è un gruppo Facebook a cui tutti possono essere invitati a partecipare. L’idea nasce dalla commerciante Sara Ballatore “Ho pensato fosse un’idea utile quella di avere una vetrina online dove tutti potesse postare i propri prodotti e servizi in particolare in vista dello shopping natalizio. In questo modo aiutiamo il cliente a scegliere e a comprare online ma da negozi di Busca. L’idea è piaciuta perché hanno subito aderito quasi tutti i commercianti buschesi. La dimostrazione che pur nella concorrenza quando dobbiamo collaborare per il bene di tutti, lo facciamo alla grande”.

I commercianti che sono interessati potranno iscriversi e diventare amministratori del gruppo e da domani iniziare a postare.

“Importante che ognuno diventi amministratore per essere libero di postare prodotti, prezzi quando lo desidera”.