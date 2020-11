I negozi di Bra chiusi per Dpcm, ma aperti in rete per lo shopping online e una consegna smart

Allora, abbiamo una buona e una cattiva notizia. Quella cattiva è che sì, siamo di nuovo in lockdown (eletta parola dell’anno) e anche a Bra tanti negozi hanno dovuto (ri)abbassare le serrande per Dpcm.



Quella buona è che commercianti e artigiani non si arrendono alla chiusura e utilizzano la propria pagina Facebook per promuovere i rispettivi articoli. Le offerte sono per tutti i gusti e la consegna degli acquisti è smart anche grazie a 'Tut a ca', la nuova app made in Bra, promossa dall'Ascom per le consegne a domicilio dei negozi.



Così, tra le ennemila cose da fare durante il periodo dell’isolamento volontario o forzato c’è lo shopping online. È anche un buon modo per far continuare a girare l’economia cittadina! Novità, idee regalo e gli ultimi trend della moda sono a portata di click. E-commerce per tutti: dall’oreficeria e dal negozio di abbigliamento, fino alla piccola bottega di calzature, bigiotteria, dischi, arredi, pelletteria…



Sono attività, sono persone che dietro le insegne spente vivono, lavorano e combattono quotidianamente la difficile situazione causata dall’emergenza Covid. Non stiamo parlando delle grandi piattaforme industriali, ma dei negozi di quartiere e delle vie del centro che costellano la nostra geografia interiore. Ognuno di noi ha la propria.



Quelli che nei pesanti mesi di totale clausura, non hanno mai mollato e ancora oggi, nonostante le preoccupazioni per un futuro incerto, si sono reinventati e tirano avanti. Come bar, ristoranti e pizzerie che si sono momentaneamente convertiti alle formule delivery e take away.



Tenere in piedi queste piccole realtà, queste persone, significa conservare i nostri simboli, la nostra Braidesità (quella con la B maiuscola, direbbe il poeta Bernardo Negro), realtà essenziali per l’economia, per il turismo ed il commercio.



Il Black Friday (27 novembre), seguito a ruota dal Cyber Monday del 30 novembre sono solo l’antipasto. Ma l’attesa è tutta per Natale. In questo preciso momento in cui stiamo scrivendo, al 25 dicembre mancano 44 giorni e, senza aspettare la vigilia, abbiamo tutto il tempo per riempire il nostro carrello virtuale di doni e soprese, che luccicano sugli scaffali online dei negozianti braidesi.



Un regalo che ci dobbiamo fare come comunità: per poterci riconoscere domani, quando saremo fuori dal tunnel, nei volti e negli occhi che ci hanno coccolato e sorriso, che sono proprio il volto e gli occhi di Bra.