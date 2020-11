A Roccabruna i funerali della maestra Maria Allemandi

È morta a borgata Erede di Roccabruna Maria Allemandi, esattamente dove nacque 92 anni fa. È stata per molti “La Maestra”, esempio con ed oltre l’insegnamento, una donna che ha dedicato l’intera sua vita a quella professione scelta e così profondamente amata.



La giovinezza, durante la guerra, trascorsa in collegio presso l’Istituto delle Rosine di Saluzzo e quella caparbietà che l’aveva portata a studiare in fretta, due anni in uno, e già alla fine degli anni ’40 ad insegnare in Valle Maira. Negli anni è stata poi insegnante anche a Centallo, Monastero, Pratavecchia, Dronero. All’ormai termine della sua carriera, il 14 maggio 1988, un prestigioso riconoscimento: la consegna dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, del diploma di benemerenza con medaglia d'oro.



Ricordata con profondo affetto dalla sorella Caterina, dei nipoti, pronipoti, degli altri parenti e delle persone che l’hanno conosciuta (in modo particolare dai suoi allievi, molti dei quali ancora la contattavano). Partendo dalla sua abitazione in Borgata Erede, i funerali di Maria Allemandi si terranno oggi, giovedì 12 novembre 2020 alle ore 14,30, presso la Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia di Roccabruna.