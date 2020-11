“Puoi spostare l’auto?”, denunciato per danneggiamento e minacce per un fatto avvenuto a Vernante: assolto

Si è svolta la discussione relativa al procedimento a carico di S.C. che lo vedeva accusato di danneggiamento e minacce. Dalla ricostruzione dei fatti sembrerebbe che S.C., dovendo uscire dal parcheggio, avesse chiesto alla parte offesa, che ha acconsentito, di rimuovere la sua auto.

A questa richiesta prima gli sarebbe stato chiesto il perché. “Nonostante la risposta positiva della parte offesa S.C. ha dato un pugno alla parte posteriore del veicolo e avrebbe proferito la frase ‘prendo a pugni pure lei’. L’imputato si è poi allontanato con la macchina. Dunque, la richiesta era del tutto ingiustificata” queste le parole del p.m. che ha chiesto di condannare l’uomo a 2 mesi di reclusione e al pagamento di 200euro di multa.

La difesa: “L’esame della parte offesa è stata molto contraddittoria. Non c’è prova che il danneggiamento sia stato effettivamente commesso dall’imputato. La minaccia, come da dichiarazione, non ha arrecato un timore al denunciante. La risposta di quest’ultimo alla domanda se poteva spostare il veicolo è stata ‘Per quale motivo?’ Poteva essere una provocazione”.

Il giudice, ritendendo efficace l’arringa difensiva pronunciata dall’avv. A. Vetrone, ha assolto l’imputato sia dall’accusa di minaccia, per insussistenza del fatto, che di danneggiamento, in quanto il fatto non costituisce reato.