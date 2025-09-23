A Demonte volontari in campo per "Puliamo il mondo"

Anche quest’anno in tutta Italia decine di migliaia di volontari si sono mobilitati per una giornata di pulizia dell’ambiente come avviene oramai da più di trenta anni. Il progetto viene da lontano in tutti i sensi: Clean. Up the World è stata fondata da Ian Kiernan AO.

Ian era un appassionato velista e durante una regata intorno al mondo in solitaria nel 1987, rimase sconvolto dalla quantità di rifiuti che soffocavano gli oceani del mondo. Ha visto i suoi effetti devastanti sulla natura e ha deciso di agire. Con il supporto di un comitato di amici, ha organizzato un evento comunitario: Clean Up Sydney Harbour.

Nel 1990, Clean. Up ha organizzato la prima giornata nazionale di pulizia a livello comunitario che ora fa parte del calendario australiano. Il Clean Up Australia Day ha avuto un tale successo che Ian e la sua squadra hanno deciso di condividere questa visione con la comunità globale. Nel 1993 è stato lanciato Clean. Up the World mobilitando 30 milioni di persone in 80 paesi, con il sostegno del Programma ambientale delle Nazioni Unite.

"Ogni azione, anche piccola, ispira altri, rafforza il senso di comunità e diffonde una cultura del rispetto e della responsabilità. Con Puliamo il Mondo mettiamo insieme la conoscenza con l’azione, attraverso la citizen science per monitorare i rifiuti dispersi nell’ambiente e le iniziative di volontariato per raccoglierli. Oggi ciascuno di noi può e deve fare la propria parte per proteggere le aree pubbliche comuni, tutelarle e costruire un futuro sostenibile e di pace, grazie al volontariato”, dichiara il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani.

Solo nella nostra Regione sono programmati 25 eventi e più di 1300 in Italia.

Il Comune di Demonte, come negli anni passati, ha prontamente aderito all’iniziativa e sabato 19 settembre un gruppo di volontari ha effettuato un’operazione di pulizia in una frazione del Comune. Anno dopo anno vengono ripulite varie “discariche” con il conferimento alla piattaforma ecologica comunale di: scarpe, teloni e reti in plastica, residui ferrosi ,mozziconi di sigaretta e altri rifiuti.

Grazie ai volontari che si sono impegnati in questa iniziativa e che nel corso dell’anno continuano a portare avanti campagne di sensibilizzazione sulla salvaguardia dell’Ambiente.